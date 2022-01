Hvert fjerde tog var forsinket eller innstilt i 2021

Punktligheten på persontogene i Norge gikk ned da landet åpnet opp igjen høsten 2021, viser loggføringer fra Bane Nor. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB

Punktligheten på persontogene i Norge gikk ned da landet åpnet opp igjen høsten 2021, viser loggføringer fra Bane Nor.

Til VG forteller Sverre Kjenne, konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, at en ser det samme i hele Europa.

– Punktligheten på jernbanen var veldig god hele første halvår, og så sank den ned til et mer normalt nivå da samfunnet åpnet opp på høsten, sier Kjenne.

Avisen har fått innsyn i Bane Nors loggføring av forsinkelser og innstillinger på norske jernbaner. I 2021 var 26,8 prosent av alle persontog i Norge, altså omtrent hvert fjerde tog, rammet av trøbbel. Da medregnes også små forsinkelser på bare noen minutter.

Strekningen mellom Oslo og Drammen sto for en firedel av alle togforsinkelsene i fjor. Dette er også den mest trafikkerte strekningen i Norge.

– Vi ønsker at flest mulig skal ta toget. Men jo flere tog vi setter på sporet, jo flere forsinkelser vil én feil medføre. Det er avveiningen vi må gjøre, forklarer Kjenne.