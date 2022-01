NTB

Tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster er død, 87 år gammel. Han satt i embetet fra 1988 til 2004 og er den som har hatt det lengst.

– Vi har mottatt det triste budskapet om at tidligere riksmekler Reidar Webster har gått bort. Webster huskes som en svært dyktig mekler og var en enestående brobygger mellom partene i arbeidslivet. Våre tanker går til familien i denne tunge stunden, skriver Riksmekleren.

Den norske modellen

Webster var synonymt med Riksmeklingsmannen i mange år og et godt eksempel på hvor viktig den institusjonen har vært i den norske modellen, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Han loset i havn mange vanskelige oppgjør i sin tid og bidro i betydelig grad til et godt samarbeidsklima i norsk arbeidsliv, sier Følsvik til NTB.

Webster var riksmeklingsmann i en periode da Yngve Hågensen var LO-leder.

– De er kanskje mest kjent for oppgjøret som ledet fram til solidaritetsalternativet i 1991, med moderate lønnstillegg som virket sammen med den økonomiske politikken for å skape nye jobber etter bankkrisen. Han hadde en god evne til å skape tillit og derigjennom dialog som bidro til at partene sammen fant gode løsninger, sier Peggy Hessen Følsvik.

Satte en høy standard

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier Webster forvaltet embetet på en måte som innga stor tillit og satte en høy standard for sine etterfølgere.

– Reidar Webster ledet over tusen meglinger i lønnsoppgjør gjennom 16 år og har bidratt i betydelig grad til det gode samarbeidsklimaet i norsk arbeidsliv, sier Tajik NTB.

– Mine tanker går til familien og alle som sto ham nær, fortsetter hun.

Reidar Webster var Norges riksmeklingsmann fra 1988 til 2004 og er den som har ledet embetet lengst.

Meklet på improvisasjon

Da NTB intervjuet ham i hans siste år som riksmeklingsmann, regnet han med at årets lønnsforhandlinger ble svært krevende.

På spørsmål om de forskjellige meklingsfristene understreket han at det var minimumsfrister og at meklingen kunne trekke ut. Selv hadde han da ikke bestilt påskeferie.

– Det å mekle går mye på improvisasjon. Det ligger i sakens natur at det plutselig skjer ting. Har man da lagt faste planer på forhånd, kommer man ganske ille ut. Jeg tar livet som det kommer, så får jeg hoppe fra stein til stein som jeg pleier, sa Webster.

Webster var utdannet cand.jur. ved Universitetet i Oslo. Han ble byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet i 1972 og var assisterende riksmeklingsmann i perioden 1978–1988.