Corona-undersøkelse: En av tre er ensom

NTB

En av tre her i landet har de siste ukene følt seg ensom som følge av coronapandemien. Det er det høyeste nivået siden mai i fjor.

Nivået ligger 4 prosentpoeng lavere enn januar i fjor, ifølge Norsk coronamonitor.

– En av de tøffeste periodene i pandemien startet på nyåret i fjor. Fullt så ille er det ikke nå, men heller ikke langt unna, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

– Mange er avventende

Andelen som føler seg ensom, har i liten grad endret seg før og etter at smitteverntiltakene ble justert forrige uke.

– Fortsatt er det de yngre som har det tøffest under pandemien, men myndighetenes endringer i tiltak har utjevnet aldersbyrden i samfunnet noe, sier Clausen.

Hun sier folk flest ikke har endret seg mye etter lettelsene kom. Det kan skyldes at mange tiltak fortsatt består, og at smitten øker kraftig slik at mange er avventende og har behov for å se an situasjonen.

Eldre og yngre

Norsk coronamonitor har spurt 155.000 nordmenn om hvordan de vurderer sin egen situasjon akkurat nå. 67 prosent av de spurte svarte at de har det bra, 9 prosent at de har det dårlig og 24 prosent verken bra eller dårlig.

Blant de yngre under 30 år sier kun halvparten bra, mens åtte av ti over 60 år sier det samme.

Det er også stilt spørsmål til et mindre utvalg om de tror de yngre og eldre har det bra for tiden.

– Få tror noen har det bra for tiden. At det ble lettet litt på tiltak, har nok vært nødvendig for mange, sier Clausen.