Smitteutbrudd i militærleiren på Rena

NTB

Til sammen 60 personer er coronasmittet knyttet til et smitteutbrudd på militærleiren på Rena i Åmot.

Ingen er alvorlig syke etter utbruddet, sier kommuneoverlege Ole Lohmann i Åmot kommune til Østlendingen.

– Alle de berørte i Rena leir har kun lette symptomer på covid-19 og har det etter forholdene bra, sier Lohmann, som legger til at kommunen har et tett og godt samarbeid med Forsvaret for å hindre videre smitte.

– Det er ikke slik at smitten sprer seg til de øvrige som oppholder seg i Rena leir. Vi har forholdsvis god kontroll. Forsvaret gjør en veldig god jobb med dette, sier han.