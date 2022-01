Kvinne døde etter ATV-ulykke i Indre Østfold

NTB

En kvinne i 40-årene døde tirsdag på sykehus av skadene hun pådro seg i en ATV-ulykke i Tosebygda mandag kveld.

Kvinnen ble tatt med til Ullevål sykehus etter ulykken med det som ble beskrevet som kritiske skader. Politiet ble orientert tirsdag kveld om at hun var død.

Avdelingsleder ved Indre Østfold politistasjon Kay Lund-Pettersen sier til Smaalenenes Avis at de pårørende er blitt varslet.

– Vi har fått et godt bilde av hva som skjedde. Det som trolig har skjedd er at hun kjørte på ATV-en ute på et jorde og falt av. Da slo hun hodet. Hun hadde ikke hjelm på, sier Lund-Pettersen.