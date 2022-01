Professor: Løpet er kjørt for innenlands coronasertifikat

NTB

Etter omikronvariantens fremvekst er det ikke lenger noe poeng å innføre innenlands coronasertifikat i Norge, mener professor i sosialmedisin Steinar Westin.

Coronapass har allerede vært i bruk i en rekke europeiske land, og regjeringen kunngjorde torsdag forrige uke at de hadde bedt fagmyndighetene om å vurdere dette også i Norge.

Westin sier til Dagbladet at han ikke ser poenget med å gjøre dette nå.

– Jeg synes at innenlandsbruk av coronapass i Norge er en dårlig idé. Først og fremst vil det medføre diskriminering, som jeg er veldig lite glad i. Jeg tenker at man i Norge fortsatt bør behandle hverandre mest mulig likt, og uvaksinerte skal også behandles pent. For det andre er omikronvarianten svært smittsom også blant vaksinerte personer, og man kan være smitteførende før man har blitt syk, sier han til avisen.

– I sum tror jeg at det er greit å erkjenne at løpet er kjørt for innenlandsbruk av coronapass i Norge, legger han til.

Preventiv bruk

Helsedirektoratet og FHI fikk allerede på senhøsten i fjor i oppdrag å vurdere innenlands coronapass i Norge, da som et regionalt tiltak i kommunenes verktøykasse. I sine svar datert 22. november, først nå offentliggjort på Helsedirektoratets nettsider, kom de med ulike svar.

Helsedirektoratet mener preventiv bruk av coronasertifikat kan ha gunstig effekt, mens FHI har liten tiltro til at dette kan forebygge smittespredning.

Med preventiv bruk menes det at coronasertifikat vurderes som et selvstendig tiltak, og ikke for å gi lettelser fra eksisterende smittevernrestriksjoner.

Arenaer med høy risiko

Helsedirektoratet skrev at de mener dette i så fall bør målrettes mot arenaer med høy smitterisiko, der tiltaksbyrden ved coronasertifikat er begrenset.

Skjenkesteder, puber, nattklubber og offentlige arrangementer der mange personer møtes og mingler uten avstand og faste sitteplasser, trekkes fram som de mest relevante arenaene.

FHI svarer på sin side at de har «liten tiltro til at preventiv bruk av coronasertifikat kan forebygge smittespredning i vesentlig grad». Samtidig understreker de at effekten av coronasertifikat ikke er godt nok evaluert opp mot andre smitteverntiltak.

Politisk beslutning

De mener det vil ha størst smittereduserende effekt dersom coronasertifikatet kun er gyldig for de som er fullvaksinerte eller naturlig immune etter tidligere gjennomgått covid-19. De påpeker at dette vil være inngripende.

– Preventiv bruk av coronasertifikat uten mulighet til adgangstesting er et inngripende tiltak med sannsynlig begrenset smittereduserende effekt. Det er en rekke utfordringer ved en slik løsning, og det bør være en politisk beslutning å avveie ulike hensyn, skriver de.

Oppdragssvarene ble skrevet mens deltavarianten fortsatt var dominerende i Norge. I nåsituasjonen er det omikron som har overtatt.