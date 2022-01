Sveriges øverstkommanderende om Russlands anklager: – Jeg tar det ikke seriøst

Øverstkommanderende for de svenske væpnede styrkene, general Micael Bydén, legger ansvaret for den økte spenningen ene og alene på Russland. – Dette er generert av russisk kapasitetsoppbygging. Det er veldig hard, russisk retorikk, oppsummerer Bydén. Det svenske forsvaret utelukker ingen scenarier og er derfor innstilt på å handle raskt om nødvendig. Les mer Lukk

Etter at svenske soldater ble sendt til Gotland for å styrke beredskapen, gikk det ikke lang tid før Russland la skylden på Sverige for den økte spenningen i Østersjøen.