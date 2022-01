Trøndelag har passert Oslo som refleks-versting

NTB

Trønderne er nå dårligst på å bruke refleks i landet med en andel på 30 prosent. I Oslo, som lenge har ligget på bunn, har andelen økt til 35 prosent.

– Det er gledelig å se at osloborgere er blitt bedre på å bruke refleks, etter å ha vært dårligst på refleksbruk i en årrekke. Vi håper den positive utviklingen fortsetter, sier kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

Andelen i Oslo økte med hele 9 prosentpoeng fra 26 prosent i 2020 til 35 prosent i 2021. I Trøndelag sank den fra 37 prosent til 30 prosent i samme periode.

Nasjonalt økte refleksbruken med ett prosentpoeng til 46 prosent. Det er under Trygg Trafikks mål, som var at 50 prosent av oss skulle bruke refleks innen 2022.

– Refleksbruken har økt de siste årene og det er veldig bra. Men det går for sakte og det er en stor jobb som gjenstår, for over halvparten av oss går fortsatt uten refleks i mørket. Å være synlig i trafikken er at ansvar som ligger på enhver trafikant enten du går, sykler eller kjører bil, sier Hansen.

Det er langs landeveien at refleksbruken øker mest, fra 54 prosent i 2020 til 56 prosent i 2021. Best ut kommer Innlandet med en refleksandel på 86 prosent på landevei. Kun 31 prosent gjør det samme i Trøndelag.