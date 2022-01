NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Etterforskning av mistenkelig dødsfall i Bergen

Politiet fortsatte i natt etterforskningen etter at en mann 30-årene ble funnet død i en leilighet på Laksevåg i Bergen. Saken betegnes som et mistenkelig dødsfall. Meldingen om funnet av den døde kom klokka 18.30 i går.

– Vi vet per nå ikke noe om hendelsesforløpet i forkant av meldingen til politiet, men har iverksatt etterforskning av mistenkelig dødsfall, operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt.

Ny smitterekord i Norge

Det siste døgnet er det registrert 15.367 koronasmittede i Norge. Det er 5.745 flere enn samme dag i forrige uke og det klart høyeste tallet så langt under pandemien.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 11.180 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 6.865, så trenden er stigende.

Britiske medier: Partifeller vil stille Johnson for mistillit

Opptil 20 av partifellene til Storbritannias statsminister Boris Johnson i Parlamentet vil stille mistillitsforslag mot ham, ifølge The Daily Telegraph og ITV News. Johnson er hardt presset etter avsløringer om at det er blitt holdt en rekke fester i statsministerboligen og andre regjeringslokaler under pandemien, i strid med gjeldende smittevernregler.

Ifølge Christopher Hope, som er politisk redaktør i The Daily Telegraph, er det en mulighet for at grensa på 54 av 360 konservative parlamentsmedlemmer som trengs for å utløse et mistillitsvotum, blir nådd.

Kommunikasjonskabel til Tonga ute av drift i minst fire uker

Den undersjøiske kabelen som knytter vulkanrammede Tonga sammen med resten av verden, vil være ute av drift i minst fire uker, ifølge New Zealands regjering.

Øystaten Tonga har nærmest vært avskåret fra resten av verden siden kabelen, som går mellom landet og Fiji, ble ødelagt. Satellittelefoner er eneste måte for folk i landet å kommunisere med omverdenen. Det tok tre dager før myndighetene kom med en uttalelse der det het at landet er rammet av en katastrofe uten sidestykke. Minst fire personer er døde.

Stiftelser gir milliarder til pandemitiltak

Bill amp; Melinda Gates Foundation og Wellcome gir 300 millioner dollar til Cepis arbeid mot koronapandemien og fremming av beredskap mot epidemier. Beløpet, der halvparten kommer fra hver av de to stiftelsene, tilsvarer drøyt 2,6 milliarder norske kroner. Samtidig oppfordrer de verdens ledere til å støtte opp om Cepis arbeid.

– Mens verden svarer på utfordringen med det raskt utviklende viruset, har behovet for å levere nye, livreddende verktøy blitt mer kritisk, sier Bill Gates i en pressemelding i natt.

Minst fem døde i sykehjemsbrann i Spania

Minst fem personer er døde og flere skadd i en brann på et sykehjem i Moncada i Valencia øst i Spania.

Brannen brøt ut like etter midnatt, og seks brannbiler rykket ut, opplyser de lokale brannmyndighetene på Twitter. De skriver videre at fem personer er døde og at elleve ble fraktet til sykehus med røykskader. 25 mennesker måtte bli reddet fra brannen, og alle de 70 gjenværende beboerne ble evakuert.