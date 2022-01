Flyttingen av Nationaltheatret utsettes nok en gang

NTB

Flyttingen av Nationaltheatret utsettes til juni 2023, skriver Avisa Oslo. Teateret skulle etter planen vært ute av bygningen for to uker siden.

Bakgrunnen for flyttingen er at teateret skal rehabiliteres etter flere tiår med forfall, noe regjeringen har bevilget 2 milliarder kroner til.

Krevende grunnforhold har imidlertid sendt prisanslaget kraftig opp, og dersom Nationaltheatret skal kunne rehabilitere alt de ønsker, vil prisen bli det dobbelte, skriver Avisa Oslo.

Statsbygg, som skal levere et revidert forslag, innså i fjor hvor krevende rehabiliteringen ville bli og utsatte arbeidet med ett år. Nå utsettes det for andre gang.

– Nå ser det ut til at vi blir her fram til juni 2023. På en måte er det greit å få litt bedre tid. Det er viktig for oss at vinduet mellom utflytting og når vi kommer i gang på den midlertidige scenen blir så kort som mulig, sier teatersjef Kristian Seltun.