Breivik avviser skyld for angrepene

– Teknisk sett vil jeg være medlem fram til dere aksepterer avhoppet fra hvit makt-bevegelsen, sa Breivik til retten. Les mer Lukk

NTB

Da aktor spurte ham ut om skyld, gjentok Breivik at han var radikalisert i 2011, og at de som radikaliserte ham, bærer ansvaret for terrorangrepene.