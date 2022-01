Professor om Anders Behring Breivik: – Han er enda mer radikalisert nå

– Alt håp er ute. Han kan nok aldri komme ut igjen.

Det mener professor i sosiologi, Atle Møen, ved Universitetet i Bergen.

Tirsdag fulgte han deler av overføringen fra den provisoriske rettssalen i Skien fengsel under første dag av rettssaken hvor Anders Behring Breivik krever seg prøveløslatt.

Etter å ha hørt Breivik snakke i retten, mener professoren det er lite håp for den tiltalte.

– Det blir egentlig bare verre og verre

– Vi ser jo her at han har absolutt ingen forandring i sitt verdensbilde, absolutt ingenting. Han er blitt mer og mer radikalisert etter som tiden går. Det ligger jo også i slike vrangforestillinger. Den indre logikken forsterker seg, og man radikaliseres ytterligere. Det blir egentlig bare verre og verre, og virker enda mer fastlåst. Han er heller ikke opportunistisk, og prøver ikke å gjøre det mer sannsynlig å bli løslatt. Dette viser at med slike vrangforestillinger, verdensanskuelse og ekstreme standpunkter, så når man ikke inn, oppsummerer Atle Møen til ABC Nyheter.

Møen har blant annet studert modernitet og globalisering, risikosamfunnet, psykoanalytisk sosiologi, klasse og ulikhet, kritisk og terrorisme. Han tror Breivik med sitt ordvalg og sin fremtoning nå har brent alle broer og mulighet for løslatelse og tilbakeføring til samfunnet.

– Han er innestengt i seg selv, sitt eget univers og sine egne fantasier

– Alt håp er ute, han kan nok aldri komme ut. Det lille inntrykket jeg har er av en enda mer forrykket og verdensfjern person enn før. Han har sittet innesperret i ti år og fått tid til å bygge opp sine vrangforestillinger. Dette er en mann som ikke kommunisere med andre enn seg selv. Han er innestengt i seg selv, sitt eget univers og sine egne fantasier, mener Møen.

Derimot har han sterk tro på rettsstatens rolle og oppdragende effekt.

– Det er veldig behagelig å være vitne til en rettsstat som også fungerer i slike radikale saker. Her får vi en veldig ryddig prosedyre med beskrivelse av fakta. Dette viser at det eneste vi har, og som kan være et forsvarsverk mot slike vrangforestillinger, er at vi kan beskrive fakta og det som faktisk har skjedd. Derfor er rettsstaten alltid sterkere enn vrangforestillinger, ondskap og galskap, understreker sosiologi-professoren.

– Den eneste motgiften til dette er rettsstatens grundige rasjonalitet

– Men er det uheldig at han får denne muligheten til å dele sine tanker offentlig?

– Han bruker anledningen til å lage et propagandashow og projisere sine indre fantasier og vrangforestillinger. Den eneste motgiften til dette er rettsstatens grundige rasjonalitet, ved å være saklig, igjen og igjen. Det er svært viktig at rettsstaten viser seg modent til å håndtere slike ekstreme situasjoner. Mediene må finne en balansegang. Rettsaken har offentlig interesse, men han bør få minimal oppmerksomhet.

– Er det risiko for skjulte budskap, og at sympatisører kan bli inspirert?

– I denne rettssaken får alle en oppdragelse i rettens logikk. Det han sier er så ufornuftig at det faller på sin egen urimelighet. Selv høyreradikale sympatisører vil vri seg litt i ubehag her, og det vil trolig virke oppdragende for andre som har vrangforestillinger. Det ligger en veldig kraftfull rasjonalitet i rettsprosessen, som vil nå inn til de aller fleste.

– Man kjenner jo på en måte også et slags ubehag og medynk

– Hva tenker du om muligheten for at Breivik kan endre seg?

– Det er helt usannsynlig at han vil bli kvitt vrangforestillingene eller endre sitt verdenssyn. Man kjenner jo på en måte også et slags ubehag og medynk for en sånn person, som er dømt til å være så ensom og innelåst. Dette er et menneske som har en isende ensomhet, og er til de grader innestengt i seg selv. Men den medynken blir fort revet bort når vi hører virkeligheten blir lest opp i rettssalen. Dette er noe vi må gjennom. Derfor er rettsstatens demonstrasjon av nøkternhet, moralitet og følelsesnøytralitet så viktig, mener Atle Møen.