Strømselskaper ringes ned av kunder med spørsmål

NTB

Mange er usikre på hvor mye de får i strømstøtte, og flere strømselskaper opplever stor pågang av kunder med spørsmål om dette.

– Det har vært mellom tre og fire ganger så mange henvendelser som normalt. Det har vært mye forvirring om beregningsgrunnlaget for støtten, sier administrerende direktør Edgeir Vårdal Aksnes i strømselskapet Tibber til P4.

Også Hafslund har opplevd en stor pågang i kundehenvendelser.

– Det er definitivt mye pågang, det er mye misforståelser ute og går, sier pressekontakt Kristian Myrseth i Hafslund.

Strømkunder får støtte på 55 prosent av strømpris som overstiger 70 øre per kilowattime i snitt i desember. For januar, februar og mars har regjeringen foreslått at ordningen utvides til 80 prosent støtte.

Strømstøtten skal vises på regningen for nettleie.

