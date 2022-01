NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 18. januar.

Casper Ruud ute av Australian Open med skade

Den norske tennisstjernen Casper Ruud er ute av Australian Open før første kamp. Han trekker seg på grunn av en ankelskade.

Nordmannen, som er rangert som nummer åtte i verden, skulle ha møtt slovakiske Alex Molcan i første kamp tirsdag.

Mann til sykehus med stikkskader i Stavanger

En mann ble fraktet til sykehus med stikkskader etter en hendelse på Indre Tasta i Stavanger natt til tirsdag. Sørvest politidistrikt fikk melding om saken litt over klokka to.

– Den skadde mannen er ved bevissthet og er stabil, meldte operasjonssentralen.

Gjerningsmannen ble pågrepet i samme flermannsbolig som der den skadde ble hentet ut. Begge de involverte er menn i 40-årene, og har kjennskap til hverandre fra før.

Høyeste oljepris på mer enn sju år

Prisen for et fat nordsjøolje var tirsdag morgen oppe i 86,84 dollar, det høyeste på mer enn sju år, ifølge nyhetsbyrået AFP. Slutten av oktober 2014 var sist gang prisen var like høy, ifølge nyhetsbyrået.

Både nordsjøoljen og den amerikanske WTI-lettoljen har hatt prisvekst på mer enn 10 prosent til nå i år, da investorer har blitt stadig mer sikre på at etterspørselen vil øke etter hvert som verden går tilbake normalt og økonomien åpnes opp.

To Zuccarello-assists da Wild tapte

Mats Zuccarello noterte seg for to assists da Minnesota Wild holdt følge med Colorado Avalanche til full tid, men til slutt tapte 3–4 etter straffeslag.

Kampen ble spilt i Denver mandag kveld lokal tid. Nordmannen fikk nesten 18 minutter på isen.

Hjemmelaget kom best i gang, og med mål av Mikko Rantanen og Alex Newhook på tampen av første periode kunne de gå til pause med 2-0-ledelse. Kevin Fiala reduserte for Wild etter bare 33 sekunder i andre periode, men resten av perioden ble målløs.

11.031 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 11.031 koronasmittede i Norge. Det er 4.491 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 10.359 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 6.622, så trenden er stigende.

Mandag var 240 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var ni flere enn dagen før.

Minst to døde etter vulkanutbruddet på Tonga

Minst to personer er døde etter det store undersjøiske vulkanutbruddet på Tonga lørdag, ifølge regjeringen i New Zealand.

Fortsatt er omfanget veldig uklart. FN uttrykker særlig bekymring for øyene Mango og Fonoi etter at overvåkingsfly har sett «vesentlige materielle skader» der fra lørdagens vulkanutbrudd, men uten å få kontakt med folk på øyene. Fra Mango er det også fanget opp et nødsignal.

Ny døgnrekord for koronadødsfall i Australia



Det ble registrert 74 nye dødsfall blant koronapasienter i Australia tirsdag, det høyeste på ett døgn til nå i pandemien.

Dødsfallene fordelte seg på landets tre mest folkerike delstater: New South Wales meldte inn 36, Victoria, 22 og Queensland 16. Den tidligere toppnoteringen var fra 4. september 2020, da det ble registrert 59 koronadødsfall. Landets helseminister Greg Hunt sier imidlertid at det ser ut til at smitten nærmer seg toppen i New South Wales, og at den er i ferd med å flates ut i Victoria.

Bussjåfør utsatt for vold i Bergen

Sjåføren ble kjørt til legevakt for undersøkelser og behandling etter å ha blitt slått av en passasjer. Gjerningsmannen var alene med sjåføren i bussen da volden fant sted, og løp fra stedet før politiet ankom.

Det var i 23.30-tiden politiet meldte om hendelsen, og at de søkte etter gjerningspersonen. Halvannen time tidligere kontaktet bussjåføren selv politiet og varslet om saken, skrev Bergens Tidende.