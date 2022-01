Arbeiderpartiet i Østfold vil oppløse Viken

NTB

Et enstemmig styre i Østfold Arbeiderparti stemte mandag for en oppløsning av storfylket Viken.

– Dette var helt ventet, og vi har ikke hatt noen andre diskusjoner i Østfold Ap, sier lederen i Østfold Ap, Siri Martinsen, til NRK.

Dermed vil styret rådføre Ap-representantene som sitter på fylkestinget i Viken fra gamle Østfold fylke om å stemme for en oppløsning av storfylket.

Tidligere har styret i Akershus Arbeiderparti stemt mot oppløsning av Viken, til tross for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hurdalsplattformen skriver at det skal «settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken».

Forslaget om oppløsning skal behandles på fylkestinget i Viken 24. februar.