Helsedirektoratet skal publisere totalt antall sykehusinnlagte pasienter

NTB

Framover skal Helsedirektoratet legge fram daglige tall over det totale antallet pasienter på somatiske sykehus i Norge.

I tillegg skal direktoratet rapportere om antall pasienter på intensivavdeling, og andel pasienter med covid-19, opplyser de i en pressemelding.

Divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet sier at det er viktig for helsemyndighetene med daglig oppdatert statistikk om belastningen og utviklingen ved sykehusene for planlegging og koordinering av spesialisthelsetjenesten.

– Særlig i forbindelse med håndtering av pandemien og de konsekvenser denne har for aktiviteten i spesialisthelsetjenesten, sier han.

Tall fra direktoratet viser at det søndag var registrert 8.240 pasienter på sykehusene i Norge, og 2,8 prosent av disse hadde positiv coronatest og behov for smitteisolasjon. Av de totalt 261 som var innlagt på intensivavdelingene søndag, var 29,1 prosent pasienter med positiv coronatest.

– Antall og andel pasienter på sykehus og på intensivavdeling med covid-19 er minimumstall siden pasientene bare teller med så lenge de anses som smittefarlige for andre, sier Torgersen.

Den nye statistikkvisningen skal oppdateres daglig. Den viser antall innlagte pasienter, alle diagnoser og fordeling mellom covid-19 og andre diagnoser (nasjonalt, regionalt og per helseforetak), antall innlagte pasienter på intensiv, alle diagnoser og fordeling mellom covid-19 og andre diagnoser og andel pasienter med covid-19 av totalt antall innlagte.