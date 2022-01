Rettssak mot voldtektstiltalt politimann kan gå bak lukkede dører

Helgeland tingrett innleder mandag rettssaken mot en politimann i 30-årene som er tiltalt for voldtekt og misbruk av overmaktsforhold. – Han benekter straffskyld etter tiltalen og ser fram til at saken endelig kommer opp slik at han får forsvart seg mot anklagene, skriver en av hans to forsvarere, advokat John Christian Elden, i en tekstmelding til NTB.

NTB

Helgeland tingrett innleder mandag rettssaken mot en politimann i 30-årene som er tiltalt for voldtekt og misbruk av overmaktsforhold.

Det er i alt åtte fornærmede kvinner i saken som er berammet fra 17. januar til 25. februar i tinghuset i Mo i Rana. Tiltalen mot tjenestemannen fra Nordland politidistrikt ble tatt ut av sjefen for Spesialenheten for politisaker, Terje Nybøe, i mai i fjor.

– Han benekter straffskyld etter tiltalen og ser fram til at saken endelig kommer opp slik at han får forsvart seg mot anklagene, skriver en av hans to forsvarere, advokat John Christian Elden, i en tekstmelding til NTB.

Han opplyser at tiltalte satt i varetekt i fire uker for noen år siden, men har vært ute av fengsel siden da.

De to aktørene som utgjør aktoratet, kommer begge fra Spesialenheten for politisaker. I tillegg er det fem bistandsadvokater i saken, som administreres av tingrettsdommer Henrik Kristian Flod.

Elden opplyser at noen av bistandsadvokatene har begjært lukkede dører, noe forsvaret har motsatt seg.

Skal ha utnyttet sin stilling

Ifølge tiltalen skal politimannen over en toårsperiode ha utnyttet sin stilling til å ha seksuell omgang med sju kvinner. For to av disse er han tiltalt for voldtekt.

En av disse kvinnene skal mannen ha vært praksisveileder for. Kvinnen skal ha vært redd for å miste studieplassen sin og følte seg underordnet og nærmest tvunget inn i et forhold med tiltalte. Han skal ha utnyttet situasjonen og gjennomførte en rekke samleier med henne, fremgår det av tiltalen.

Mannen skal ha møtt kvinnene i forbindelse med jobben som politibetjent. Han skal blant annet ha hatt seksuell omgang med en kvinne som ga ham informasjon om et lokalt narkotikamiljø.

Tjenestemannen er i tillegg tiltalt for et grovt brudd på tjenesteplikten mot en åttende kvinne, som han skal ha skrevet seksuelle meldinger til. Kvinnen forsøkte å anmelde en voldtekt, og han skal i den sammenheng ha gitt henne råd og kommentarer.

Databeslag og bilder

Kvinnene i saken har forklart at de har oversendt bilder og skjermbilder til egne bekjente.

Et sentralt bevistema i saken er hvorvidt det foreligger misbruk av overmaktsforhold ved oppnåelsen av den seksuelle omgangen, og det er det grunn til å tro det per i dag ukjente materialet vil kunne bidra til å belyse, skrev tingrettsdommer Ingvild Skaar i en kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett i desember 2019.

I kjennelsen fra retten fremgikk det at Spesialenheten da var i startfasen av en større etterforskning. Databeslagene som da var foretatt, var på det tidspunktet ikke analysert.