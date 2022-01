NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, søndag 16. januar.

Forbud mot mellomlandinger i Hongkong



Et månedslangt forbud mot å mellomlande på den internasjonale flyplassen i Hongkong trer i kraft. Forbudet gjelder for reisende fra 153 land, inkludert Norge. Forbudet er et tiltak for å hindre spredning av koronasmitte.

Slalåm i Wengen

Søndag er det alpint verdenscuprenn i slalåm i Wengen. Henrik Kristoffersen er en av favorittene til å vinne slalåmrennet i Sveits søndag. Også Timo Haugan, Lucas Braathen, Sebastian Foss-Solevåg og Alexander Steen Olsen stiller til start, mens det er usikkert om Atle Lie McGrath, som brakk tommelen rundt nyttår, rekker å bli klar.

Vipers i mesterligaen

Vipers Kristiansand møter russiske CSKA Moskva i håndballens mesterliga for kvinner søndag. Med poeng vil Vipers passere Metz og innta 2.-plassen i gruppen bak Györ.