Politibetjent slått av mann i bar overkropp i Bergen

NTB

En politibetjent i Bergen ble slått i ansiktet av en utagerende mann natt til søndag. Mannen er pågrepet.

Vest politidistrikt skriver på Twitter at de rykket ut til Strandlien etter meldinger om bråk mellom flere personer.

– Da patruljen ankom stedet ble de møtt av en mann i bar overkropp. Da patruljen tok kontakt ble en tjenesteperson slått i ansiktet, skriver politiet.

Operasjonsleder Steinar Hausvik sier til NTB at politibetjenten er blitt sjekket på legevakt.

– Det er blitt en liten trykk i leppen. Det er en person som er pågrepet. Hva som har skjedd i forkant av at vi kom til stedet, det vet vi ikke, sier Hausvik.

Han sier at det oppsto et lite basketak mellom mannen og politiet på stedet etter slaget, men at mannen først gikk til angrep ut av det blå. Mannen ble pågrepet og kjørt i arresten.