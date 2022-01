Opposisjonspartier vil gi erstatning for fedrekvotefelle

NTB

Frp vil gi erstatning til fedre som har misforstått og gått glipp av pappaperm og får støtte fra opposisjonen. Regjeringen og SV vil vente.

Carl I. Hagen fremmer forslag om å tilbakebetale foreldrepenger til fedre som har gått i den såkalte fedrekvotefella. Rødt varsler at de vil stemme for, mens også Høyre og Venstre sier de vil vurdere det, skriver Adresseavisen.

Fella går ut på at man må søke foreldrepermisjon før mors lønnede permisjon har gått ut, mens flere har ventet til den ulønnede permisjonstiden har utløpt. Fella rammer fedre selv etter at Stortinget endret lovverket i fjor sommer.

– Når Stortinget har endret lovverket for at man ikke skal ha denne lovtolkningen, må vi selvsagt også gi etterbetaling til alle de som etter Stortingets egen fortolkning har mistet penger de har rett på, sier Hagen.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har bedt Nav reise en prinsippsak i Trygderetten. SV varsler at partiet vil avvente den håndteringen for å få en rettskraftig dom som gjør at alle som har krav på penger, skal få det.