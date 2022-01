Motell i Vardø overtent – evakuerte samlet i rådhuset

NTB

Det brant kraftig i Vardø Motell natt til lørdag. Det var ikke folk i bygget, men naboer ble evakuert på grunn av spredningsfare.

Det kom meldinger om brannen i 3.15-tiden og to timer senere opplyste politiet at det gjennomføres en kontrollert nedbrenning av bygget. Politiet skriver på Twitter at det er bekreftet at det ikke var folk i motellet.

Det var stor spredningsfare på grunn av kraftig vind, og naboer ble evakuert. Spredningsfaren er nå betydelig mindre, men de evakuerte hadde ikke fått dra hjem igjen i 5.30-tiden.

– Vi har fått åpnet rådhuset så de som er evakuert, har samlet seg der, sier operasjonsleder Gunnar Øvergård i Finnmark politidistrikt til NTB.

Han sier til VG at politiet etter en stund kom i kontakt med eieren av bygget, som fortalte at motellet ikke hadde vært i drift siden desember.

Motellet ligger i Birger Dahls gate i Vardø.