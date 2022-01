Energi Norge advarer mot makspris på strøm

Lav sol bak tynne skyer over høyspentmaster i Nordmarka i Nittedal. Foto: Paul Kleiven / NTB

NTB

Makspriser kan gi kritisk energimangel i Norge og stanse det grønne skiftet, mener Energi Norge.

En makspris på strøm er blitt luftet av Frp, Rødt og SV, men interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge advarer mot dette, skriver Klassekampen.

– Innføringen av en makspris er den beste måten å gjøre en strømpriskrise til en reell energikrise, sier Toini Løvseth, direktør for marked, kunder og elektrifisering i Energi Norge.

– Kostnaden ved ulik kraftproduksjon varierer med vær, tid på året og energiform. En fast makspris på for eksempel 35 øre vil gjøre at det ikke blir lønnsomt for kraftprodusentene å levere kraft når kostnadene ved produksjonen er høyere enn maksprisen politikerne har satt. Resultatet vil kunne bli strømmangel. Teoretisk sett rett og slett blackout, sier Løvseth.

Magnus Marsdal, leder i tankesmia Manifest, reagerer på Energi Norges analyse.

– Det er egentlig en skandale hvis direktørene i kraftbransjen truer med å slutte å levere kraften vi eier i fellesskap, sier Marsdal.