Booster-dosen avgjørende for å stanse omikron, viser tidlige funn

Belgiske og franske forskere har funnet ut at kroppen trenger en større mengde antistoffer for å nøytralisere omikron-varianten. Løsningen er trolig en tredje dose av vaksinen. Les mer Lukk

Sebastian Hagel - forskning.no

Nye funn kan tyde på at verken tidligere sykdom eller to vaksinedoser er godt nok for å stanse omikron hvis det er lenge siden du har fått en ny dose antistoffer.