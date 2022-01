Oslo kan nå vaksinemål i januar

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at Oslo kommune ser ut til å kunne tilby alle over 18 år en tredje dose coronavaksine før februar. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Oslo kommune ser ut til å kunne tilby alle over 18 år en tredje dose coronavaksine før februar. Dermed kan hovedstaden nå vaksinemålet i januar.

Til Dagbladet sier helsebyråd Robert Steen (Ap) at det ser ut som kommunen kan tilby alle over 18 år – som har mottatt andre dose for minst 20 uker siden – en tredje dose innen månedsskiftet.

Det er tidligere enn regjeringens mål, som er å tilby alle over 18 år en tredje dose innen utgangen av februar.

Steen sier det vil ta litt tid å sette opp vaksineavtalene og så vaksinere, men at han regner med at de skal klare å vaksinere alle over 18 år, som også er innenfor 20-uker-intervallet, før midten av februar.

– Så vi kommer til å overholde fristen til regjeringen ganske bra i Oslo.