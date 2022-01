Den fjerde pågrepne i Tolga-saken fengsles i fire uker

En fjerde mann varetektsfengsles etter at en 20-åring ble bortført fra dette huset i Tolga natt til 2. januar. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Den fjerde mannen som er pågrepet etter bortføringen i Tolga 2. januar, fengsles i fire uker. Mannen nekter straffskyld.

Østre Innlandet tingrett ilegger også mannen brev-, besøks- og medieforbud i hele fengslingsperioden. To av ukene må han sitte i isolasjon.

– Politiet er enig i rettens vurdering i kjennelsen. Vi mener dette er nødvendig av hensyn til den videre etterforskningen, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland i Innlandet politidistrikt.

Mannen ble pågrepet onsdag denne uken, rundt halvannen time etter at han ble etterlyst av politiet.

– Utover at vedkommende ikke meldte seg frivillig, og at pågripelsen for øvrig forløp uten dramatikk, kan vi ikke gå nærmere inn på detaljer om hvor og hvordan dette foregikk, sa Ekeland på en pressekonferanse onsdag.

Mannens forsvarer, advokat Klaus Arne Munkeby Linaae, sa torsdag til Dagbladet at hans klient nekter straffskyld.

– Han erkjenner ikke straffskyld og vil begjære seg løslatt på fengslingsmøtet, sa Linaae.

Fra før er tre menn pågrepet og varetektsfengslet i saken der en 20 år gammel mann ble bortført i Tolga natt til 2. januar. Alle de fire er menn i 20-årene, og tre av dem er tidligere straffedømt. De er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til det. Tre er bosatt i Oslo, og én er bosatt i Hamar.