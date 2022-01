Statsforvalteren i Vestland bekymret for naturinngrep på E39

Statsforvalteren i Vestland har flere innsigelser til reguleringsplanen for E39 mellom Stord og Os. Statsforvalteren ønsker mindre dimensjoner og mindre fart for å begrense naturinngrepene.

NTB

Statsforvalteren i Vestland mener Statens vegvesen må endre både fart og dimensjoner på E39 mellom Stord og Os. Årsaken er de enorme inngrepene i naturen.

Statens vegvesen sendte i fjor høst planprogrammet for E39 Stord-Os (Hordfast) på høring.

Hordfastprosjektet innebærer blant annet en stor bro mellom Os og øya Tysnes og vil gi store inngrep på øya med 2.800 innbyggere.

I sitt høringsinnspill til planprogrammet peker Statsforvalteren i Vestland på nye og mer omfattende funn av truede dyre- og plantearter. De mener også inngrepene i naturen blir svært store på grunn av dimensjonene på prosjektet, skriver Bergensavisen.

– Antallet viktige naturtyper og truede arter i planområdet, må uten tvil være den klart største konsentrasjonen av viktige naturforekomster i hele prosjektet – ny E39 Kristiansand til Trondheim, skriver Statsforvalteren blant annet i sin merknad til reguleringsoppstarten.

Statsforvalteren har registrert «30 boreonemorale regnskoger, 38 kystmyrer og åtte rike sumpskoger» innenfor planområdet for den nye veien og 375 registreringer av ulike truede dyre- og plantearter fordelt på 30 arter.

Statsforvalteren skriver i sin merknad at Vegvesenet bør utrede et alternativ, som begrenser farten og dermed dimensjonene, på en strekning på over 14 kilometer på øya.

Selve reguleringsplanen skal etter planen sendes til departementet til våren, og til høring i høst.