41 på sykehus med øyeskader etter bruk av fyrverkeri siste tre år

NTB

De siste tre årene har 41 personer havnet på sykehus med øyeskader etter ulykker med fyrverkeri på nyttårsaften.

Bare tre av disse har oppgitt at de brukte beskyttelsesbriller, fastslår forsikringsselskapet Tryg Forsikring.

– Det er uholdbart at noen fremdeles ikke bruker beskyttelsesbriller under oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften. Alle, både den som skal avfyre fyrverkeriet, og de som ser på, bør ha på beskyttelsesbriller, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Før forbudet mot bruk av pinneraketter ble innført i 2008, var det i snitt 20 tilfeller med alvorlige øyeskader hvert år. De siste fem årene ligger snittet på 14, ifølge tall fra Haukeland sykehus og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Øyelege krever forbud

Sammen med 40 organisasjoner og fagpersoner krever øyelege Nils Bull ved Haukeland universitetssjukehus et forbud mot privat bruk av fyrverkeri.

– Mottoet blir: Skån øynene dine, skån sykehuset ditt, sa Bull til NTB tidligere i romjulen.

Han sier at så lenge det ikke innføres et forbud mot at privatpersoner får bruke fyrverkeri, så vil øyeskadene fortsette å ramme folk under nyttårsfeiringen.

– Det blir det denne nyttårsfeiringen også. Det er foreløpig ikke gjort noen innstramminger, og før det skjer, kommer ikke skadetallene til å gå ned, sier han.

I tillegg til personskader, er timene fra midnatt nyttårsaften trolig de mest brannfarlige i løpet av året. Nyttårsaften i fjor og 1. januar i år registrerte forsikringsbransjen totalt 180 brannskader til en estimert kostnad på vel 54 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

Brannsjef vil ha alkoholforbud

Det er en rekke fyrverkeriregler å forholde seg til, i tillegg til forbudet mot pinneraketter. Det er kun lov å bruke fyrverkeri mellom klokken 18 nyttårsaften og klokken 2 på natten 1. nyttårsdag, det er krav til egnet plass, det er forbud mot å bruke nødraketter og i tillegg er det 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri.

Torbjørn Mæhlumsveen, brann- og redningssjef i Trøndelag, vil imidlertid legge til alkoholforbud på denne lista.

– Det skulle gjerne vært et forbud mot bruk av alkohol knyttet til oppfyring av fyrverkeri, sier Mæhlumsveen til NRK.

Han mener det er en forutsetning at man er edru dersom man skal være ansvarlig for fyrverkerioppskyting. I tillegg minner han om at fyrverkeri er eksplosiver.

– Det bør nesten være de samme kravene til de som skal holde på med fyrverkeri som til de som skal kjøre bil, sier Mæhlumsveen.