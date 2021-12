Amedia: Papiravisene kom ut til abonnentene nyttårsaften

NTB

Etter dataangrepet natt til tirsdag, klarte Amedia å få ut i underkant av 70 papiraviser til abonnentene nyttårsaften.

Ved hjelp av en alternativ løsning for produksjon ble også fådagersavisene, som hadde utgivelse onsdag eller torsdag denne uka, trykket og levert til abonnentene på årets siste dag, skriver Amedia i en pressemelding.

Flere av Amedias sentrale datasystemer ble satt ut av drift etter det alvorlige dataangrepet natt til tirsdag 28. desember. Produksjonen av Amedias nettaviser har gått som normalt, men ingen papiraviser kom ut onsdag, og bare 13 papiraviser ble publisert torsdag.

– I møte med et så alvorlig dataangrep har hele vår organisasjon i fellesskap gått den ekstra milen for å få til denne enorme snuoperasjonen. I dag har vi gitt ut i underkant av 70 aviser eid av Amedia og våre samarbeidspartnere, sier John Kvadsheim, konserndirektør for trykk og distribusjon i Amedia.

Polaris og Schibsted

Kvadsheim forteller at det er blitt jobbet på spreng med å få til produksjonen av papiravisene.

– Etter en stor innsats i alle ledd kom vi i mål. Sammen har vi sørget for at Amedias fredagsutgaver av papiraviser kom ut i dag, 31. desember, inkludert fådagersavisene som hadde utgivelse onsdag eller torsdag denne uka, sier Kvadsheim.

Han forteller at både Polaris og Schibsted har stilt opp hjulpet Amedia med å få ut avisene. Kun to av Amedias aviser valgte selv torsdag formiddag å avlyse oppsatt utgave på grunn av tidlig deadline.

Samtidig er det klart at det vil ta tid før systemene fungerer som normalt. Det jobbes systematisk med å få gjenopprettet de systemene som er berørt av angrepene.

– Amedia er forberedt på at det vil ta lang tid før situasjonen er tilbake til normalen, og at både papiravisproduksjon og andre funksjoner må skje via alternative løsninger i den perioden, skriver Amedia i pressemeldingen.

Persondata

Et foreløpig ubesvart spørsmål er om persondata er på avveie etter angrepet som skyldes et kjent sikkerhetshull i Windows.

– Amedia har siden 28. desember løpende iverksatt tiltak for å gjenopprette produksjonen av papiraviser og parallelt kartlagt hvilke persondata som er omfattet av dataangrepet, skriver Amedia i pressemeldingen.

Torsdag opplyste konserndirektør for data og teknologi, Pål Nedregotten, at de ennå ikke kan bekrefte eller avkrefte at data er på avveie.

– Vi har ingen beviser på at data har forlatt oss, men opererer som om det har gjort det, sa Nedregotten.

Datatilsynet

Han la til at informasjon om de ansatte er knyttet til ansattforholdet og dreier seg blant annet om lønnsdata.

– Det er informasjon vi har delt med Datatilsynet og har en dialog med dem om og gir informasjon til våre ansatte om, sa Nedregotten.

Amedia anmeldte dataangrepet til Oslo politidistrikt tirsdag 28. desember. Nødvendig informasjon om angrepet ble meldt inn til Datatilsynet dagen etter.