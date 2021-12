Slik blir skolestart etter coronajulen

NTB

Massetesting av ansatte og elever på alle klassetrinn, karanteneunntak for lærere og digital undervisning for ungdommen. Slik blir første skoledag i det nye året.

Til uka starter skolen opp igjen etter nok en jule- og nyttårsfeiring preget av coronapandemien. For landets videregåendeelever innebærer det mer hjemmeskole.

Regjeringen bestemte mandag at rødt nivå i videregående skole skal videreføres etter jul, til tross for at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt gult nivå.

Avgjørelsen ble møtt med skarp kritikk fra blant annet barneombud Inga Bejer Engh.

Digital undervisning

I barnehager og grunnskoler fortsetter det nasjonale tiltaksnivået på gult nivå. Det betyr fortsatt tilstedeværelse og undervisning, men med krav om få nærkontakter og avstand for de eldste elevene.

Rødt nivå i videregående innebærer i tillegg en del digital undervisning. Mange kommuner innførte heldigital hjemmeundervisning allerede før jul på grunn av høyt smittetrykk og en presset bemanningssituasjon, blant dem Oslo.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har tidligere sagt at tiltakene skal vurderes på nytt i januar.

– Regjeringens mål er at elevene skal være mest mulig til stede på skolen. Vi gjør løpende vurdering av tiltaksnivået og vil få nye helsefaglige råd i uke 2. Da vil vi se på tiltakene på nytt, sa Brenna da.

Testing før skolestart

Helsedirektoratet har også oppfordret elever og ansatte i skoler og barnehager om å teste seg 24 timer før første skoledag. På skoler og andre steder i kommunene deles det nå ut selvtester i forkant av skolestart.

Dersom det ikke er nok tester til alle, prioriteres barneskoler først, opplyser Helsedirektoratet.

Flere kommuner har allerede signalisert at de vil følge oppfordringen fra helsemyndighetene. Både Stavanger og Sandnes legger opp til testing av alle elever og lærere. Det samme gjør Bergen.

I Fredrikstad er skolestart forskjøvet med én dag på barne- og ungdomstrinnet, til tirsdag 4. januar. Mandag 3. januar skal skolene planlegge gult nivå, og 9.000 elever får dermed en ekstra feriedag.

Karanteneunntak

I romjulen varslet regjeringen nye karanteneregler for ansatte i skoler og barnehager. Fra 1. januar kan disse gå på jobb selv om de har vært i nærkontakt med en smittet, men må teste seg døgn tre og sju etter nærkontakten.

Målet er å unngå stenging av skoler og barnehager i 2022. Avgjørelsen har høstet sterk kritikk, blant annet fra Utdanningsforbundet, som peker på at lærere og barnehageansatte fortsatt må i karantene på fritiden.

– Med det kan vi få en situasjon der de er på jobb, men vil sitte i fritidskarantene langt utover våren, sa nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet da de nye reglene ble kjent.

Regjeringen har bedt kommuner prioritere å vaksinere ansatte i barnehage og skole. Likevel har kun 20 prosent av disse fått tredje dose coronavaksine, viser tall fra FHI fra torsdag.

Dermed må de fleste følge de nye og omstridte karantenereglene når skolene starter opp igjen.