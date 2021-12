Eldre drikker oftere alkohol – professor bekymret

– Det er sjelden jeg som forsker sier jeg er bekymret, men økende drikking blant eldre gjør meg faktisk det. Hvis man drikker alkohol skal kroppen takle noe. Jo eldre en blir jo mer sliter kroppen med å takle det og da er en mer utsatt for skader, sier professor og seniorforsker Jørgen Bramnes i FHI.

NTB

Eldre tåler alkohol dårligere enn yngre, men likevel øker antallet nordmenn over 67 år som drikker alkohol minst en gang i uka.

Blant nordmenn over 45 år drikker 43 prosent alkohol en gang i uka eller oftere. Andelen har økt fra 40 prosent i 2020, skriver P4. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

For aldersgruppen over 67 år er andelen som drikker alkohol en gang i uka eller oftere, 40 prosent, opp fra 38 prosent i 2020.

– Mange eldre vet ikke at jo eldre man blir, jo farligere blir alkohol for kroppen, sier professor og seniorforsker Jørgen Bramnes i Folkehelseinstituttet (FHI).

Han sier at de tidligere så en dramatisk nedgang i alkoholbruk fra 60-års alder, men at man ikke lenger ser denne tendensen. Han legger til at «en god del prosent» av helseproblemene og også dødsfall blant eldre kan tilskrives alkoholbruk.