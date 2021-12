NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til nyttårsaften, fredag 31. desember.

4.018 nye koronasmittede registrert siste døgn – 854 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 4.018 koronasmittede personer i Norge. Det er 294 færre enn samme dag i forrige uke. I Oslo ble det registrert 854 nye koronasmittede siste døgn, 292 færre enn samme dag forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 3.335 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.122, så smittetrenden er fortsatt fallende.

Halvparten av folket sier nei til vindkraft på land

Til tross for skyhøye strømpriser sier halvparten av befolkningen kontant nei til at Norge skal bygge mer vindkraft på land. Det kommer fram i en undersøkelse Norfakta har gjort for Klassekampen.

50 prosent svarer «nei» på spørsmål om Norge bør bygge mer vindkraft på land. 37 prosent svarer «ja». Resten sier de ikke vet.

Vindkraftmotstanden er størst på Vestlandet, hvor hele 60 prosent svarer nei til ny vindkraft på land.

Ap og Sp åpne for ny vurdering av vernede vassdrag

Energipolitikere fra både Ap og Sp mener det vil være naturlig å diskutere vernede vassdrag når en energikommisjon skal se på hvordan Norge kan lage mer strøm.

Terje Aasland (Ap), leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier at det ikke er tvil om at Norge trenger mer strøm.

– I forbindelse med energikommisjonen vil det være naturlig å diskutere hvordan vi kan få mer ut av eksisterende vannkraft, men også om det er mulig å bygge ut mer av det som har vært vernet, sier han.

Biden og Putin snakket sammen

USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin diskuterte Ukraina-konflikten på telefon i 50 minutter i går kveld. Etter samtalen sa Putins utenrikspolitiske rådgiver Jury Usjakov i natt at Putin i det store og hele var fornøyd med samtalen. Men Putin advarte USA mot å innføre. sanksjoner og sa det kan føre til fullt brudd i båndene mellom de to landene.

Biden advarte på sin side Putin om at USA vil komme med kraftfullt svar på enhver russisk invasjon av Ukraina. Begge partene la vekt på at en diplomatisk løsning trengs, og telefonsamtalen hadde til hensikt å fungere som en døråpner for formelle sikkerhetssamtaler i Genève 10. januar.

Sør-Afrika avslutter portforbud

Sør-Afrika opphever det nattlige portforbudet og andre koronatiltak som ble innført under den siste smittebølgen i landet.

President Cyril Ramaphosa forklarer fjerningen av restriksjonene med at det nå tyder på at landet har passert toppen av den fjerde smittebølgen, som har vært drevet av omikronvarianten.

Titusener evakuert fra skogbranner

Over 30.000 mennesker er evakuert fra skogbranner som herjer nær Denver i den amerikanske delstaten Colorado. Hundrevis av boliger er tatt av flammene.

Brannene startet i området torsdag. Noen av dem ble utløst av strømledninger som hadde falt ned under kraftig vind.