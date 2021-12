Vanskelige beiteforhold for reinen i Nordland

NTB

Skiftende vær første del av vinteren har skapt svært vanskelige beiteforhold for rein i Nordland. Kriseberedskapsutvalget skal vurdere situasjonen på nyåret.

De tre reinbeitedistriktene som har meldt om dårlige beiteforhold, er Saltfjellet, Ildgruben og Doukta.

For at reindrifta skal kunne bruke av krisefondene sine til nødforing, må det formelt erklæres beitekrise. Det er bare Kriseberedskapsutvalget, med medlemmer fra reindriftsnæringen, Mattilsynet og Statsforvalteren, som kan erklære beitekrise. Først på nyåret vil dette bli vurdert.

Skiftende vær med mye snø, regn og sterk frost med ising har gjort det vanskelig for reinen å få tak i maten på bakken. Enkelte reineiere har allerede begynt med fôring.

– Dette betyr at noen steder blir reinflokken samlet for fôring. I andre områder sprer reinen seg og trekker ned i skogene, til sjøen eller andre steder der det kan finnes beite. I begge tilfellene er reinen svært var for forstyrrelser. Derfor ber vi folk som bruker naturen, om å vise hensyn, sier underdirektør Stein Tage Domaas ved landbruks- og reindriftsavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland.

Statsforvalteren vil følge situasjonen tett, og det kan blant annet bli innført ekstraordinær båndtvang om nødvendig.