Glatte veier skaper trøbbel flere steder i Sør-Norge

Det er glatte veier og underkjølt is flere steder i landet. Vegtrafikksentralen har alle tilgjengelige mannskaper ute for å strø.

NTB

Både i øst og vest melder veitrafikksentralene om trøbbel som følge av glatt veibane. I Agder har en buss kjørt av veien.

Bussen var et av flere kjøretøyer som kjørte av veien og i hverandre på riksvei 9 ved Storestraumen i Bygland, der det ifølge Agder politidistrikt er svært glatt.

– 20 passasjerer er involvert, har sklidd av veien, ingen personskade, men en del kø på stedet. Bilister bes være tålmodige og holde seg i køen. Bilberger er bestilt for å få bussen på veien igjen, og ifølge Vegtrafikksentralen er alle tilgjengelige mannskaper ute for å strø, tvitrer politiet.

Anniken Island ved Vegtrafikksentralen i Agder sier til NTB at problemet gjelder hele fylket.

– Det har kommet en del regn som har fryst på bakken, noe som gjør at det er veldig glatt. Entreprenørene er klare over problemet, men det tar litt tid å få ryddet opp i dette. Og så lenge det fortsetter å regne og fryse på bakken, må man gjøre det på nytt, sier hun.

– Kjør forsiktig

Hun oppfordrer bilister i fylket til å ta hensyn.

– Det er en del utfordrende kjøreforhold. Men det er ikke verre enn å ta hensyn, senke farten og holde god avstand til de som kjører foran, slik at man får stoppet i tide, sier Isdal.

Også i Viken og Innlandet var det problemer torsdag formiddag. I Trysil meldte politiet om både dårlig sikt og meget glatte veier etter at to personbiler kolliderte ved 9.30-tiden.

– Det meldes fra bilister som ferdes i Innlandet og nord i Viken, at det regner, og at det er mellom minus 12 og minus 16 grader i luften og minusgrader i bakken, kjør forsiktig! oppfordret Vegtrafikksentralen øst.

Utover torsdagen har situasjonen bedret seg noe.

– Nå går trafikken ganske bra. Det flyter fint, og hovedveiene er stort sett brøytet ferdig, sier Mikael Olsen ved Vegtrafikksentralen øst til NTB ved 11.30-tiden.

Underkjølt regn

Vestlige deler av landet preges også av glatte veier. Både på riksvei 7 over Hardangervidda og Måbødalen og E134 ved Seljestad meldes det om underkjølt regn.

– Her meldes det om svært glatt veibane. Det regner, og regnet fryser når det treffer bakken. Entreprenørene er ute og strør, og vi ber bilistene om å senke farten og kjøre etter forholdene, skriver Vegtrafikksentralen vest.

Yr har i tillegg sendt ut farevarsel for Trøndelag torsdag kveld.

– Fra sent torsdag kveld til tidlig fredag ettermiddag er det fare for lokalt is i Trøndelag på grunn av omslag til mildvær og regn som fryser på kald bakke, skriver de i farevarselet.