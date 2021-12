Politisk uro sendte energiprisene til himmels i 2021

NTB

Prisene på olje, gass, kull og elektrisitet skjøt i været i løpet av 2021 som følge av geopolitiske konflikter mellom produsenter og forbrukere.

Spesielt gjelder det gassprisene i Europa. På det nederlandske Title Transfer Facility (TTF), et virtuelt handelssted for naturgass som opererer som prisreferanse for gasspriser i Europa, gikk prisen på gass opp til 187,78 euro per MW/t i desember. Det er ti ganger så høyt som i januar i år.

Konfliktnivået mellom Russland og Vesten har presset fram prisøkningen. Russland leverer en tredel av gassen som forbrukes i Europa, og den avhengigheten har ikke blitt mindre av at roligere vær har redusert tilgjengeligheten av vindkraft på kontinentet.

Oljeprisen har også gjort et byks gjennom året, med en prisøkning på over 50 prosent. Prisøkningen kommer etter at etterspørselen har tatt seg opp i kjølvannet av nedstengingen i fjor.

De økte prisene på olje og gass har også ført til en økning i kullprisen. I oktober gikk prisen opp til 280 dollar per tonn, nesten tre ganger høyere en prisnivået som har vært gjeldende det siste tiåret.

Heller ikke elektrisitet har vært uberørt av prisøkningene. Innkjøpsprisen for strøm i Frankrike økte til over 4,5 kroner per kW/t i desember, fire ganger høyere enn tidlig i september.

De høye prisene på energi har ført til bekymring for inflasjon ettersom kostnader for bedrifter og forbrukere har økt over hele verden.