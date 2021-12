Gjerdrum: Flere av de overlevende føler seg oversett

Ordfører Anders Østensen er klar over at en del innbyggere føler de ikke har fått god nok oppfølging etter skredet som gikk for ett år siden.

NTB

Flere av de overlevende etter Gjerdrum-skredet savner god nok oppfølging etter katastrofen for ett år siden.

En av dem som gjerne skulle hørt mer fra kommunen, er Tomm Ottar Holthe. Han og kona Elin klarte så vidt å berge livet, men så nabohuset forsvinne i skredet. En av beboerne der omkom.

– Vi har et ressurssenter i Gjerdrum, det tok litt lang tid, men der har vi fått veldig god hjelp. Men kommunen for øvrig har vi ikke hørt et plukk fra. Vi skulle gjerne sett at de tok kontakt for å høre hvordan det går med oss, om det er noe de kan bidra med, sier han til NRK.

Ordfører Anders Østensen er klar over at noen av innbyggerne føler de ikke har fått god nok oppfølging.

– Men det store bildet er at mange er godt fornøyd, særlig med det psykososiale teamet, som også er en del av kommunen, sier han og påpeker at kommunen har brukt mye ressurser på å oppbemanne dette teamet.

Til minne om de ti som mistet livet, og for alle dem som mistet boligene sine, skal Gjerdrum markere ettårsdagen i dag med lys og hjerter.