NTB

E6 var helt stengt en periode etter en trafikkulykke sør for Sarpsborg tidlig torsdag morgen. Tre personer fikk helsehjelp etter ulykken.

Ifølge Øst politidistrikt er de tre trolig lettere skadd.

Nødetatene fikk melding om trafikkulykken klokken 5.25 torsdag morgen. Ulykken skjedde i nærheten av avkjøringen til Ingedal og Skjeberg.

To biler var involvert og E6 ble sperret etter ulykken. Like før klokka 7 meldte politiet at ett felt var åpnet.