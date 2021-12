Hackere var i Amedias systemer i flere dager – aviser kommer ut med nødløsning

NTB

Amedia har fått på plass en nødløsning etter dataangrepet og gir ut rundt 20 av sine lokale papiraviser torsdag.

Det sa konserndirektør for data og teknologi, Pål Nedregotten på en pressekonferanse onsdag.

– Det ser ut til at det er rundt 20 aviser som vil komme ut torsdag. Det kan bli færre, men det kan også bli flere, sier Nedregotten til NTB.

– Det handler om at vi må bruke en nødløsning, som er veldig arbeidskrevende også for trykkeriene. Det er det som avgjør hvor mange aviser vi får gitt ut, sier Nedregotten.

Sentrale datasystemer angrepet

Dataangrepet ble oppdaget 0.20 natt til tirsdag. Da ble innholdet på Amedias sentrale datasystemer kryptert av ukjente gjerningspersoner.

Pål Nedregotten, konserndirektør data og teknologi i Amedia. Foto: Ihne Pedersen/Amedia / NTB

– Resultatet av det var at det lammet all produksjon av papiraviser. Det ble også låst ned en del kritiske systemer som er helt avhengige av for å produsere våre aviser, sier Nedregotten.

Dermed kom blant annet ingen av Amedias 80 lokalaviser ut på papir onsdag. Flertallet av dem kommer heller ikke ut torsdag. Nettavisene er ikke rammet.

Løsepengevirus

Nedregotten bekrefter at det er et såkalt løsepengevirus som har rammet Amedia.

– Angriperne har lagt igjen et visittkort, en enkel tekstfil som beskriver angrepet, med lenke til et eksternt nettsted der vi kan gå i dialog med dem.

– Formodentlig ligger det der et pengekrav. Det vet vi ikke hva er, vi har ikke besøkt den lenken. Dette er noe vi overlater til politiet å følge opp videre.

Amedia har på eget initiativ besluttet ikke å gå i dialog med utpresserne.

Personopplysninger

Angrepet kan ha ført til at personopplysninger har kommet på avveie.

– Vi vet ikke at det har kommet på avveie, men kan heller ikke utelukke det, sier Nedregotten, som legger til at dette dreier seg om abonnementsinformasjon og informasjon om ansatte.

Han understreker at verken passord eller betalingsinformasjon er på avveie.

Utnyttet sikkerhetshull

Hackerne kom seg inn i Amedias systemer via en et sikkerhetshull i Windows som er blitt utnyttet.

Nedregotten sier at selv om angrepet fant sted natt til tirsdag har det vært fremmede inne på systemene over flere dager.

– Selve angrepet skjedde ikke natt til i går. Det har vært folk i systemene våre over flere dager, fortalte Pål Nedregotten, konserndirektør for data og teknologi, på en digital pressekonferanse onsdag.

– Det er typisk for denne typen angrep, la han til.