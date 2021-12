Drøyt halvparten over 45 år har fått tre doser

Over 50.000 slike sprøyter må settes daglig dersom målet om at alle over 45 år skal ha fått tilbud om en tredje dose innen midten av januar, skal nås.

NTB

56 prosent av dem fra 45 år og oppover har fått tre vaksinedoser. Det skal holde hardt å nå målet om å gi tilbud til alle innen midten av januar, mener FHI.

Det viser utregninger NTB har foretatt med utgangspunkt i SSBs befolkningsstatistikk og vaksinasjonsoversikten til Folkehelseinstituttet (FHI).

Ifølge SSB er det i alt 2.361.359 nordmenn som er 45 år eller eldre. Av disse er 2.221.624 vaksinert med to doser, mens 1.320.969 har fått tre.

Det betyr at så langt har 59,4 prosent av alle fullvaksinerte over 45 år tatt sin tredje dose. Sammenlignet med totalbefolkningen faller andelen til 56 prosent.

Flest kvinner

Ifølge statistikken er kvinner noe mer ivrige på å få det tredje nålestikket enn menn: 62,3 prosent av kvinnene har tatt tre doser, mens det samme gjelder 56,6 prosent av mennene.

Regjeringen har som mål at alle over 45 skal ha fått tilbud om en tredje dose innen midten av januar. Fortsatt gjenstår det å vaksinere drøyt 900.000 personer som allerede har fått to doser.

Det betyr at det må settes nesten 53.000 vaksinedoser daglig, inklusive nyttårshelgen, til denne gruppa dersom målet skal nås innen 15. januar.

Tirsdag denne uka ble det satt i alt 17.238 tredjedoser, ifølge FHI.

– Skal holde hardt

Kommunene vil få tilstrekkelig med coronavaksiner til at målet kan nås, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til NTB. Likevel er det store sjanser for at målet ikke nås.

– Kommunene gjør nå en formidabel innsats, men det skal holde hardt å klare 900.000 doser til sammen i uke 52, 1 og 2. På den annen side så har kommunene i ti uker tidligere i 2021 klart å sette over 300.000 doser, sier han.

Det er særlig tre forhold som kan føre til at det ikke går, ifølge Aavitsland:

* Noen kommuner har ikke god nok kapasitet og vil trenge litt mer tid.

* Noen av de 900.000 er ennå ikke ferdige med intervallet på 20 uker fra andre dose.

* Noen kan si nei til tilbudet om en tredje dose.

– Vil ta seg opp

Samfunnsdirektør Helge Eide i kommuneorganisasjonen KS tror vaksineringen vil ta seg kraftig opp når vi kommer på den andre siden av årsskiftet.

Også han mener vaksinetempoet bestemmes av tre forhold.

– Det viktigste er ventetiden mellom andre og tredje dose. Det er rett og slett ikke mulig at samtlige som er over 45 og har fått to doser, vil kunne få sin tredje innen midten av januar. Men svært mange vil få tilbudet – og bør takke, ja, sier han til NTB.

Eide tror derimot ikke kapasiteten i kommunene vil bli et stort problem.

– Med bistand fra Forsvaret og apotekene er det god grunn til å tro at dette går bra, sier han.