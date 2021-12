Fersk FHI-rapport: R-tallet er under 1

NTB

Smittespredningen ser ut til å være minkende, og det gjennomsnittlige reproduksjonstallet var 0,9 i forrige uke, ifølge den siste ukerapporten fra FHI.

Funnene er basert på matematisk modellering.

Et reproduksjonstall på under 1 betyr at hver person som har coronasmitte, smitter færre enn én annen person.

– Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,78, heter det i FHIs ukerapport , som ble publisert onsdag ettermiddag.

I forrige rapport var reproduksjonstallet beregnet til 1,1.