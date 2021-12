Amedia-hackere ber om løsepenger

Amedia ble utsatt for et omfattende dataangrep natt til tirsdag. Ingen papiraviser ble publisert onsdag 29. desember.

NTB

Hackerne som har angrepet Amedia, ber om løsepenger, opplyser Amedia. Lokalavisene vet ikke når de får ut papiraviser igjen.

Data- og teknologidirektør Pål Nedregotten i Amedia sier til NRK at de ikke kommer til å gå i dialog om å betale løsepenger.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet.

– Dette kommer til å vare ganske lenge. Det er et møysommelig arbeid med å få tilbake systemene våre, sier Nedregotten.

Klassisk løsepenger-virusangrep

Natt til tirsdag ble flere av Amedias sentrale datasystemer angrepet, og personopplysninger kan være på avveie. Onsdag kom ingen av papiravisene til konsernets lokalaviser ut.

Pål Nedregotten, konserndirektør data og teknologi i Amedia. Les mer Lukk

Nedregotten sier de jobber med å få på plass en backup-løsning slik at de kan produsere papiraviser igjen.

– Det er et veldig klassisk løsepenger-virusangrep, der fremmede har tatt seg inn på deler av våre servere, kryptert dataene våre og lagt igjen et visittkort som typisk leder videre til et krav om løsepenger, sier Nedregotten.

Maktesløse

Flere lokalaviser står nå uten svar på når de får levert ut papiravisene sine igjen.

– Vi er ganske maktesløse når systemene ikke fungerer. Man håper jo de skal være oppe å gå igjen snart, men alt er usikkert. Vi vet fremdeles ikke om vi kan gi ut avisen i morgen, sier sjefredaktør Sivert Rossing i Trønder-Avisa til NRK.

Kripos koblet inn

Seksjonsleder Øystein Andreassen ved Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) ved Kripos sier til VG at både Kripos og Europol er koblet inn i saken.

– NC3 ved Kripos er i dialog med selskapet og mottar fortløpende informasjon som utveksles med Europol, sier Andreassen.

Kripos bekrefter også at de koordinerer med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Flere norske selskaper har den siste tiden blitt rammet av dataangrep.