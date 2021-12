Kutter i sykehusbudsjett tross pandemi

NTB

Da styret i Vestre Viken HF nylig vedtok sykehusbudsjettet for neste år, var det uten noen ekstra penger til coronapandemien. I tillegg kuttes det i budsjettet.

Kuttene gjør at tillitsvalgte på sykehuset er svært bekymret for konsekvensene for pasienter og ansatte, skriver Drammens Tidende.

– Vi foretakstillitsvalgte er sterkt bekymret for følgene av årets budsjett. Dersom Vestre Viken midt i en pågående pandemi ikke får covid-midler er det risiko for at vi ikke kan tilby alle pasientene nødvendig behandling, skriver de tillitsvalgte i en uttalelse til styret.

Budsjett for 2022 legger opp til normal drift og tar ikke høyde for en ny pandemitopp. Dette i henhold til instruks fra Helse sør-øst.

På styremøtet i Vestre Viken ble det også vedtatt å spare inn 70 millioner kroner ved å blant annet utsette planlagt oppgradering og vedlikehold.

De tillitsvalgte mener regjeringen er nødt til å bevilge ekstra penger også i 2022.