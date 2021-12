Vedum gravlegger NorthConnect for godt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at det ikke vil bli gitt konsesjon til en tredje strømkabel fra Norge til utlandet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til VG at planen om en tredje strømkabel fra Norge til Europa, NorthConnect, ikke vil bli noe av.

NorthConnect er en planlagt strømforbindelse mellom Skottland og Norge, og skulle etter planen ha en kapasitet på 1.400 megawatt, noe som betyr at den maksimalt kan frakte 12,2 terawattimer strøm mellom landene årlig.

Strømkabelen har vært omstridt lenge, og som Sp-leder har Vedum tidligere også vært klar på at han ønsker at planene skal skrinlegges.

Regjeringen Solberg utsatte i mars i 2020 å gi konsesjon til prosjektet fordi den mente at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å gjøre et vedtak i konsesjonssaken.

Den daværende regjeringen ønsket først å høste erfaringer fra virkningene på kraftsystemet av de to kablene Nordlink til Tyskland og North Sea Link, som også går til Storbritannia, nærmere bestemt England.

Nå bekrefter Vedum overfor VG at det ikke vil bli gitt konsesjon.

– Den søknaden vil ikke bli behandlet. Det prosjektet skal gravlegges, sier han.