Stortinget finner ikke dokumentasjon fra Frp-politiker om etterlønn

Frps Per Roar Bredvold mottok over 700.000 kroner i etterlønn fra Stortinget i 2013 og 2014, samtidig som han etablerte et eiendomsselskap. Han har tidligere sagt at Stortingets administrasjon fikk beskjed, men administrasjonen har ikke funnet noen dokumentasjon på dette. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB

Les mer

Lukk