Redaktørforeningen svært bekymret over Amedia-angrep

– For noen år siden var det åpenbart for lite kunnskap om datasikkerhet, men i dag er det en helt annen bevissthet rundt dette, Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Foto: Mariam Butt / NTB

NTB

– Et dataangrep på redaktørstyrte medier er svært alvorlig og sterkt bekymringsfullt, sier assisterende generalsekretær Reidun K. Nybø i Redaktørforeningen.

– Vi er særlig redd for at sensitivt materiale kan ha kommet på avveie, sier Nybø til NTB.

Hun sier det er for tidlig å svare på om dette kan være et angrep rettet mot pressen som sådan.

– Men det er jo et spørsmål man stiller seg når et mediehus blir angrepet, og det får såpass store følger. Når ingen Amedia-papiraviser blir publisert onsdag, så er det i seg selv et stort problem, sier hun, men gjentar at personopplysninger på avveie foreløpig er den største bekymringen.

Nybø understreker at etter det hun kjenner til, har Amedia-konsernet svært gode rutiner når det gjelder datasikkerhet, i likhet med de fleste norske mediehus.

– For noen år siden var det åpenbart for lite kunnskap, men i dag er det en helt annen bevissthet rundt dette, sier Nybø.

Hun viser blant annet til et eget teknologiutvalg som er nedsatt, og en veileder om datasikkerhet som ble gitt ut høsten 2020.