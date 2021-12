Fagforbundet krever like karanteneregler for alle

Fagforbundets leder Mette Nord reagerer på at særskilte karanteneregler skal gjelde for hennes medlemmer i oppvekstsektoren. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Fagforbundet reagerer på at regjeringen har innført særskilte karanteneregler for ansatte i skoler og barnehager.

– Vi har fått svært sterke reaksjoner på regjeringens nye smittevernregler fra våre medlemmer i barnehage, SFO og skole, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

– De ansatte i barnehager og skoler bør ha de samme karantenereglene som befolkningen for øvrig, slår hun fast.

Fagforbundet har om lag 50.000 medlemmer som jobber i barnehage, SFO og skole.

Forbundet reagerer også på at regjeringen innfører nye regler uten å ha drøftet dette med organisasjonene til de ansatte i barnehager, SFO og skole.

– Vi mener innføringen av nye regler må utsettes til etter at de har vært drøftet med partene i arbeidslivet, sier Nord.

De nye reglene gir ansatte i skoler, SFO og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstida. Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb, men må være i karantene i fritida.

– Våre medlemmer i oppvekstsektoren er bekymret for at de blir sterkt utsatt for smittefare, og de er redde for at de selv skal bli smittet og risikere å smitte egen familie, sier Nord.

Nord er også medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet, som styrer både Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.