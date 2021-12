Alle elever i videregående skole i Bergen skal testes

NTB

Samtlige elever på videregående skoler i Bergen skal testes. Skolene skal allerede ha fått hurtigtester til de 10.000 elevene.

– Vi kommer til å klare å gjennomføre testing av alle elevene første skoledag. Dette er et godt og viktig tiltak som vi er glade for å få på plass, sier opplæringsdirektør Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune til Bergens Tidende.

Mandag ble det klart at de videregående skolene skal fortsette på rødt nivå etter juleferien, til tross for at fagetatene anbefalte gult nivå.

Lyngedal sier han respekterer myndighetenes beslutning, men han hadde foretrukket gult nivå i den videregående skolen.

– Det er en manglende logikk. Smittesituasjonen blant elevene i videregående skole er betydelig bedre enn det som er situasjonen i grunnskolen, som er på gult nivå. Med rødt nivå vil cirka 50 prosent av elevene ha hjemmeskole. Det er uheldig, sier Lyngedal.

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) i Kunnskapsdepartementet sa til NTB mandag at gult nivå ikke fungerer så godt på videregående skoler.

– I videregående opplæring blandes elever på tvers i mange ulike fag og klasser i løpet av en skoledag, og gult nivå er dermed i realiteten ikke er et alternativ for oss nå, sa Hølleland.

Han la til at regjeringen ville unngå å sette et nytt tiltaksnivå midt i ferien.