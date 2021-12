Person omkom i snøfreserulykke på Hovseter i Oslo

NTB

En person er erklært død etter å ha havnet under en traktor med snøfreser på Hovseter i Oslo. Årsaken til ulykken er ikke kjent.

Meldingen om ulykken kom like etter klokka 10 tirsdag formiddag. Først opplyste politiet at skadeomfanget var ukjent. Noen få minutter senere ble det opplyst at det dreide seg om en dødsulykke.

– Skadd person på stedet er erklært død av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken er per nå uavklart, tvitrer politiet.

Havnet i klem

Politiets innsatsleder Svend Bjelland sier til NTB at det foreløpig er uklart hvordan ulykken skjedde.

– Vi fikk melding like før klokka 10 om at det hadde skjedd en ulykke. Da vi kom fram, fant vi en person som hadde havnet i klem under en liten brøytetraktor. Det ble jobbet iherdig med å få personen frigjort, noe vi også lyktes med, men vi måtte erkjenne at vedkommende var død, sier Bjelland.

Politiet fikk melding om hendelsen fra en nabo, ifølge VG.

– Vedkommende har ikke vært vitne til hendelsen. Vi vet lite om hendelsesforløpet per nå. Politiet er på stedet nå og mottar forklaring fra eventuelle vitner, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt.

Kraftig snøvær

Til flere medier på stedet opplyser politiet at det ser ut til å være føreren av traktoren som har omkommet, og at traktoren havnet utfor en skrent.

– Per nå er det vår forståelse at det er føreren som lå under, men det er fortsatt mye som er uavklart, sier innsatsleder Bjelland.

Det har snødd kraftig i området det siste halve døgnet.