Lager med båter og biler i Sola totalskadd i brann

NTB

Et lager i Sola utenfor Stavanger sto i full fyr tirsdag morgen. Flere båter og biler som sto lagret, gikk opp i røyk.

Nødetatene rykket ut til det gamle lageret i Nordsjøvegen i Sola ved 7.30-tiden.

Brannfolk fra både Sandnes og Stavanger satte raskt i gang slukking av den voldsomme brannen i lagerbygningen, som altså oppbevarer både biler og båter. Det var mye svart røyk på stedet, men den steg rett opp, og det var ingen fare for spredning.

Like etter klokka 10 opplyste 110-sentralen at brannen var slukket, men at det pågår etterslukking.

– Det er en del verdier som lar seg redde i andre deler av lagerbygningen som ikke var utsatt for brannen, og dette jobber vi nå med å evakuere ut av bygget, tvitrer 110 Sørvest.

Brannen førte til at helikoptertrafikken ble flyttet til hovedrullebanen på Stavanger lufthavn. Ellers fikk den ingen konsekvenser for flytrafikken, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad til NRK.

– Det blåser såpass lite at brannen ikke påvirker avganger og ankomster til flyplassen, sier hun.