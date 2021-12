NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 28. desember.

Mann pågrepet etter slagsmål med kniv

En mann er pågrepet etter å ha brukt kniv i et slagsmål på en privatadresse i Bergen sentrum natt til tirsdag. En annen mann har fått flere kuttskader.

Etter å ha ankommet stedet ble en mann pågrepet for forsøk på kroppsskade med kniv. Den fornærmede har mindre kuttskader, men var ved bevissthet da politiet ankom. Politiet etterforsker saken videre.

3.750 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 3.750 koronasmittede i Norge. Det er 291 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 3.374 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.531, så trenden er synkende.

I Oslo er det registrert 811 nye koronasmittede siste døgn. Det er 231 færre enn samme dag forrige uke, men 178 flere enn søndag.

– Israelsk luftangrep i Syria

Det statlige syriske nyhetsbyrået Sana melder at det ble gjennomført et israelsk missilangrep mot havnebyen Latakia i natt. Det har ikke kommet meldinger om sårede.

Fire tonn kokain beslaglagt

Myndighetene i El Salvador varsler at det ble beslaglagt over fire tonn kokain, til en verdi av 103,9 millioner dollar, fra to fartøy utenfor landets kyst.

USA og Russland har avtalt nytt møte

USA og Russland vil møtes 10. januar for å diskutere atomvåpen og situasjonen i Ukraina, før det de neste dagene blir møter mellom Russland og Nato og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), varsler Det hvite hus i natt.