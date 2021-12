Norske miljøvernere takker nei til russisk-norsk miljøpris

Kurt Oddekalv, her i et arkivbilde fra 2015, døde i en ulykke i januar i år. Nå har flere norske miljøvernere sagt nei til å motta en russisk-norsk miljøpris til minne om Oddekalv. Årsaken er at de mistenker prisutdelerne til å ha mulige koblinger til russisk propaganda og statlige medier. Arkivfoto: Berit Roald / NTB

NTB

Flere profilerte norske miljøvernere er blitt koblet til en russisk-norsk miljøpris, opprettet til minne om avdøde Kurt Oddekalv. Flere har valgt å si nei.

Ved nærmere undersøkelser oppdaget nemlig miljøvernerne mulige koblinger til russisk propaganda og statlige medier, skriver VG.

Både sametingspresident Silje Karine Muotka og leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woje, fikk tidligere denne måneden en epost fra Russland der de fikk beskjed om at de ville bli tildelt en av årets Oddekalv-priser.

Men etter å ha undersøkt prisen og prisutdelerne nærmere, valgte begge å takke nei til prisen.

En av årsakene er prisens russiske opphavsmann, Timofey Surovtsev. Han står bak det russiske Pomor Environmental Center, og driver Barents News Agency.

– Dette fremstår som folk med tette bånd til russiske myndigheter. Den russiske hovedpersonen har uttalt seg mye om at det tegnes et negativt bilde av Russland i Norge, og at Russland må gjøre mer for å slå tilbake mot norsk propaganda, sier Woje

Ruben Oddekalv, som er Kurt Oddekalvs sønn, har overtatt som leder av Norges Miljøvernforbund, som hans far grunnla på 90-tallet.

Han sier at prisen er et russisk initiativ, men familien har godkjent at de bruker Oddekalvs navn. Han avviser blankt at hans russiske kontakter utnytter farens navn i propaganda.